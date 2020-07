1+1 gratis: Lidl kooperiert mit Madame Tussauds

Im August kooperieren Lidl Österreich und das Madame Tussauds in Wien. Mit dem Lidl-Kassabon gibt es zu jedem Vollpreisticket ein zweites gratis dazu.

Von 1. bis 31. August startet wieder eine Kooperation von Lidl Österreich mit dem Madame Tussauds in Wien. In dieser Zeit gibt es zu jedem Vollpreisticket im Wachsfigurenkabinett im Wiener Prater ein zweites Ticket gratis dazu. Zusätzlich warten 15 Prozent Rabatt auf den nächsten Einkauf bei Lidl Österreich. Die Aktion gilt so lange der Vorrat reicht.