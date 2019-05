11 Einbruchsdiebstähle in NÖ und OÖ geklärt: Zwei Festnahmen

Die Polizei Niederösterreich konnte zwei Männer, die unter Verdacht stehen mehrere Einbrüche im Zeitraum zwischen April 2018 und Jänner 2019 begangen zu haben, festnehmen.

Das LKA Niederösterreich konnte zwei rumänische Staatsbürger (32, 39) ausforschen, die in der Zeit vom April 2018 bis Jänner 2019 mindestens 11 Einbruchsdiebstähle in Firmenobjekte in Nieder- und Oberösterreich begangen haben.

Die Tatorte in Nieder- und Oberösterreich:

Der 32-Jährige konnte auf der Autobahn S1 festgenommen werden. Sein Komplize konnte zwar vorerst flüchten, wurde allerdings am 7. Februar 2019 aufgrund eines Europäischen Haftbefehls in Rumänien festgenommen und am 1. März 2019 nach Österreich ausgeliefert. Beide waren teilweise geständig. Das Diebesgut sollen sie in Rumänien verkauft haben. Die beiden Beschuldigten befinden sich in der Justizanstalt Korneuburg in Untersuchungshaft.