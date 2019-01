108 Millionen Pakete: Post stellt 2018 neuen Rekord auf

Im vergangenen Jahr wurden rund 108 Millionen Pakete durch die Österreichische Post ausgeliefert. Das Unternehmen verzeichnet somit einen neuen Paketrekord.

2017 lieferte das österreichische Logistikunternehmen 97 Millionen Pakete aus. 2018 nahm die Zahl, trotz steigendem Wettbewerb am Markt, um 11 Prozent zu. Getrieben wird das Wachstum vor allem vom boomenden Online-Handel und der damit einhergehenden Zunahme an B2C-Paketmengen (Pakete an Privatkunden).