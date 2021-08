107 Liter pro Kopf pro Jahr: Österreicher lieben Bier

Die Österreicher trinken liebend gerne Bier. Am 6. August ist internationaler Tag es Bieres. Grund genug, das Getränk genauer unter die Lupe zu nehmen.

Brauereien lokal und regional beliebt

Drei Viertel der Biertrinker finden es wichtig, dass ihr Bier aus einer österreichischen Brauerei kommt. So werden die regionalen Marken erhalten und das auch lokal: Der Absatz der einzelnen Brauereien ist in und rund um deren Heimatorte am größten, oft sind die Biermarken sogar nur in der jeweiligen Region erhältlich.