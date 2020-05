107 Gedenkstätten wurden seit 2013 geschändet

Von 2013 bis Februar 2020 kam es zu 107 Fälle von Schändungen von Gedenkstätten. 22 Fälle fanden in Mauthausen statt.

Eine parlamentarische Anfragebeantwortung von Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) hat ergeben, dass von 2013 bis Februar 2020 107 Fälle von Schändungen von Gedenkstätten in Österreich aktenkundig geworden sind. In 22 Fällen wurden Schändungen an der Gedenkstätte Mauthausen ermittelt. Die Behörden müssten dagegen entschlossener vorgehen, zeigte sich das Mauthausen Komitee Österreich (MKÖ) schockiert.