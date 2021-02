105 Anrufe: Wiener bei Stalking-Prozess freigesprochen

Am Donnerstag musste sich ein 50-jähriger Wiener bei einem Stalking-Prozess vor Gericht verantworten. Er wurde rechtskräftig fregesprochen.

Weil er "Miss A."- die in einem Wiener Laufhaus tätige Dame ist unter anderem auf Nadel- und Fesselspiele und Elektroerotik spezialisiert - mit permanenten Anrufen und WhatsApp-Nachrichten eingedeckt haben soll, hatte sich ein 50-jähriger Wiener am Donnerstag am Landesgericht zu verantworten. Die Anklage lautete auf beharrliche Verfolgung der Domina. Der Angeklagte kam mit einem blauen Auge davon, er wurde am Ende rechtskräftig freigesprochen.