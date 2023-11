100 österreichische Soldaten verstärken EU-Truppen

Etwa 100 Bundesheer-Soldaten verstärken ab Montag die EU-Truppen in Bosnien-Herzegowina.

Die Soldaten des Jägerbataillons 24 aus Tirol und des Jägerbataillons 19 in Güssing werden in den nächsten Wochen ein Einsatztraining absolvieren, teilte das Verteidigungsministerium am Samstag in einer Aussendung mit. Aktuell sind 292 Bundesheer-Angehörige an der EUFOR-ALTHEA-Mission beteiligt.