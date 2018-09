100 Jahre Republik Österreich: Juncker hält Rede in Wien

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker wird am kommenden Donnerstag in Wien erwartet. Im Rahmen des 100-jährigen Republiksjubiläums wird er eine Rede halten, danach sind einige Treffen geplant.

Zum 100-jährigen Republiksjubiläum wird EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker am kommenden Donnerstag in Wien erwartet. Juncker werde eine Rede bei der Gedenkfeier in Wien halten, teilte die EU-Kommission am Freitag mit.

Juncker kommt zum Republiks-Jubiläum nach Wien

Am selben Tag will Juncker auch den früheren Landeshauptmann von Niederösterreich, Erwin Pröll (ÖVP), in Wien treffen. Anschließend nimmt der EU-Kommissionspräsident in der Bundeshauptstadt an einem Bürgerdialog mit ÖGB-Präsident Wolfgang Katzian teil.