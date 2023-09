100 Jahre Bambi: Neue Sonderbriefmarke der Post

Das wohl berühmteste Rehkitz der Welt feiert 100. Geburtstag. Zum Jubiläum präsentiert die Österreichische Post AG die Sonderbriefmarke "100 Jahre Bambi".

Der emotionale Film- und Buchklassiker von Felix Salten thematisiert die Lebensgeschichte des Rehkitzes Bambi - eine der liebenswertesten Figuren in den Kinder-Zeichentrickfilmen, wie es in einer Aussendung am Montag hieß.