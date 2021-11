"100 beste Plakate" aus dem Corona-Jahr 2020 im Wiener MAK

Plakate bekamen gerade durch die Corona-Pandemie 2020 laut MAK eine ganz besondere Bedeutung. Die 100 besten Plakate aus Österreich, Deutschland und der Schweiz sind ab Mittwoch im MAK zu sehen.

Als "visuelle Memos im öffentlichen Raum" kamen Plakaten im Corona-Jahr 2020 laut MAK aufgrund der "enormen Einschränkungen im kulturellen Leben" eine ganz besondere Bedeutung zu. Die "100 besten Plakate" aus Österreich, Deutschland und der Schweiz stehen nunmehr in bewährter Manier in der gleichnamigen Ausstellung im Zentrum, die ab dem morgigen Mittwoch im Museum für angewandte Kunst in Wien zu bewundern ist.