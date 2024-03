100.000 Euro Schaden durch Kupferkabel-Diebe: Trio in Haft

Nach Einbrüchen in ein Umspannwerk im Bezirk Korneuburg, bei denen Kupferkabel im Wert von über 100.000 Euro gestohlen wurden, befinden sich drei Tatverdächtige in Haft.

Auf Kupferkabel hatten es Einbrecher in einem Umspannwerk im Bezirk Korneuburg abgesehen. Sie richteten dabei nach Angaben der Landespolizeidirektion Niederösterreich vom Dienstag mehr als 100.000 Euro Schaden an. Drei Beschuldigte sind in Haft, ein vierter Mann wird mittels europäischen Haftbefehls gesucht.