100.000 € Schaden nach Einbruch und Diebstahl in NÖ: Polizei bittet um Hinweise

Zwei noch unbekannte Täter verübten im Dezember 2018 mehrere Einbrüche in Deutsch Wagram - Bezirk Gänserndorf. Die Polizei Niederösterreich bittet um Hinweise.

Die beiden noch unbekannten Täter brachen am 20. Dezember 2018, gegen 21. 00 Uhr in ein Vereinshaus im Stadtgebiet Deutsch Wagram (Bezirk Gänserndorf) ein und durchsuchten die Räumlichkeiten. Dabei stahlen sie Energy-Drinks. Anschließend brachen sie in einen Gastronomiebetrieb ein und stahlen dort Tabakwaren und Bargeld.

In weiterer Folge dürften die Täter in ein Betriebsobjekt eingebrochen sein. Sie durchsuchten dieses und stahlen einen geringen Bargeldbetrag, sowie einen Schlüssel für einen Pkw, den sie unbefugt in Betrieb nahmen. An dem Pkw montierten sie gestohlene Kennzeichentafel.