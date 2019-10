10 Jahre Audimax-Besetzung: Flächenbrand, Sparflamme, Brand aus

Am 22. Oktober 2009 begann mit einer Demo gegen Änderungen der Studienstruktur jene Aktion, die einen zum Inbegriff zivilgesellschaftlichen Engagements und für andere schlicht zum Vandalismus mutierte: Die Besetzung des Audimax der Uni Wien.

Besetzung des Wiener Audimax als spontane Aktion

Begonnen hatte die Besetzung 2009 als spontane Aktion nach Protesten an der Akademie der Bildenden Künste gegen die Umstellung der Studien auf die Bologna-Struktur mit Bachelor, Master und PhD. Über damals noch relativ neue Soziale Netzwerke wie Facebook und Twitter wurden Unterstützer in den Hörsaal beordert und nach einer durchtanzten ersten Nacht wurde mit der Einrichtung von Infrastruktur begonnen: Ein basisdemokratisch organisiertes "Plenum" entschied über alle wichtigen Angelegenheiten, daneben konstituierten sich "Arbeitsgruppen", die u.a. Forderungskataloge erarbeiteten, Putztrupps und "Volxküche". Unterstützung gab es dabei auch von der Österreichischen HochschülerInnenschaft (ÖH). Inhaltlich wandten sich die Aktivisten gegen Studiengebühren bzw. Zugangsbeschränkungen und forderten "Bildung statt Ausbildung".

Studenten lösten breite Debatte aus

Mit der Besetzung lösten die Studenten eine breite Debatte aus: An der größten Demonstration nahmen zwischen 10.000 und 50.000 Menschen teil - deutlich mehr als die ÖH als offizielle Studenten-Vertretung in den Jahren davor auf die Straße gebracht hatte. Das heißt aber nicht, dass sich diese ganz aus dem Spiel nahm. "Wir haben uns bewusst nicht draufgesetzt, weil es sonst den Charakter der Bewegung zerstört hätte", so die damalige ÖH-Vorsitzende und heutige Grüne Nationalratsabgeordnete Sigrid Maurer zur APA. Gleichzeitig gab es institutionelle wie persönliche Unterstützung, viele ÖHler inklusive Maurer legten vor Ort Hand an.