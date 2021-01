1:0 bei Ried lässt Austria Wien wieder auf Meisterrunde hoffen

Der Start ins Frühjahr verlief für die Wiener Austria am Samstag erfolgreich. Nach dem 1:0 bei SV Ried schöpft man nun wieder leise Hoffnung auf die Meisterrunde.

Die Wiener Austria hat einen idealen Start ins Frühjahr der Fußball-Bundesliga hingelegt. Am Samstag siegte der Nachzügler bei Tabellennachbar Ried mit 1:0 (1:0), verdrängte die Innviertler (13 Punkte) mit nunmehr 14 Zählern von Platz neun und schöpfte wieder leise Hoffnung auf die Meisterrunde.

Austria rettete frühes 1:0 bei Ried in Unterzahl über Zeit

Die Wiener retteten dabei eine frühe Führung durch Benedikt Pichler (5.) über die Runden, obwohl sie nach Gelb-Rot für Neuzugang Eric Martel rund 40 Minuten in Unterzahl waren.

Damit ging auch das Ried-Debüt von Coach Miron Muslic daneben, der 38-Jährige soll die Oberösterreicher nach der Trennung von Gerald Baumgartner zum Klassenerhalt führen. Für die Austria war es der erste Ligasieg seit dem 2:0 über die WSG Tirol am 3. Oktober bzw. der erste dritte in dieser Saison. Von der oberen Tabellenhälfte trennen die Wiener vor den Sonntagspielen nur drei Punkte.

Sichtlich beflügelt kontrollierten die Wiener, bei denen RB-Leipzig-Leihgabe Martel gleich in der Startelf aufschien, in der Folge die Offensivbemühungen der Rieder, ohne dabei selbst weitere Chancen herauszuspielen. Ein Martel-Schuss ans Außennetz (25.) blieb lange der einzig nennenswerte Versuch der "Veilchen". Vielmehr gerieten die Gäste in einer intensiv geführten Partie vor der Pause immer stärker unter Druck.