10.363 Corona-Neuinfektionen in Österreich am Dienstag

Am Dienstag gab es genau 10.363 Corona-Neuinfektionen in Österreich. Die Behörden meldeten außerdem 61 weitere Todesfälle seit Montag an oder mit dem Coronavirus.

Genau 10.363 Neuinfektionen hat es in Österreich in den vergangenen 24 Stunden gegeben. Außerdem meldeten die Behörden 61 weitere Todesfälle seit Montag - der höchste Wert seit neun Monaten. Davon starben allein 22 Infizierte in Oberösterreich. 113 weitere Covid-19-Patienten mussten seit Montag in Spitälern aufgenommen werden. Somit liegen bereits 2.568 Infizierte im Krankenhaus, 458 Schwerkranke auf Intensivstationen.

17 besonders schwere Corona-Fälle seit Montag

Bei den besonders schweren Fällen kamen seit Montag 17 Patienten hinzu, innerhalb der vergangenen Woche waren es 55. Insgesamt kamen bei den Spitalspatienten seit vergangenen Montag 416 Infizierte hinzu, das bedeutet eine Steigerung von 16,2 Prozent. Besonders dramatisch war die Lage in Salzburg, in den Landeskliniken droht die völlige Überlastung, es wurde bereits ein Triage-Team nominiert. Fünf Mediziner und eine Juristin sollen dann entscheiden, welche Patienten noch intensivmedizinisch behandelt werden können. In Salzburg benötigten am Dienstag 31 Schwerkranke eine intensivmedizinische Versorgung, neun mehr als am Montag. Seit Pandemiebeginn waren es erst einmal mehr gewesen, am 29. April waren es 32 Intensivpatienten gewesen.

Seit Pandemiebeginn sind 11.807 Personen an Corona gestorben

Bisher gab es in Österreich 981.904 positive Testergebnisse. Mit heutigem Stand (16. November, 9:30 Uhr) sind österreichweit 11.807 Personen an den Folgen des Corona-Virus verstorben und 850.926 wieder genesen. Derzeit befinden sich 2.568 Personen aufgrund des Corona-Virus in krankenhäuslicher Behandlung. Davon werden 458 auf Intensivstationen betreut.

Neuinfektionen in den Bundesländern

Burgenland: 289

Kärnten: 529

Niederösterreich: 1.882

Oberösterreich: 2.559

Salzburg: 671

Steiermark: 988

Tirol: 1.589

Vorarlberg: 626

Wien: 1.230

Die Zahl der bestätigten, aktiv mit dem Virus infizierten Menschen stieg am Dienstag auf bereits 119.171 an, die Sieben-Tages-Inzidenz auf 919,4. Die 10.363 Neuinfektionen liegen unter dem Sieben-Tages-Schnitt mit bereits 11.732 neuen Fällen täglich. Innerhalb einer Woche wurden 82.127 Menschen positiv auf SARS-CoV-2 getestet.

61 weitere Todesfälle in Österreich seit Montag

In der vergangenen Woche starben österreichweit 253 Menschen an den Folgen einer Infektion. Mehr Tote als heute wurden von Innen- und Gesundheitsministerium zuletzt am 2. Februar (69) gemeldet. In der nach dem tatsächlichen Sterbedatum (anstatt des Meldedatums der Todesfälle) bereinigten AGES-Statistik gab es zuletzt am 4. Jänner mit 64 mehr Corona-Tote. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 11.807 Tote in Österreich gefordert. Pro 100.000 Einwohner sind 132,2 Menschen an den Folgen einer Covid-19-Infektion gestorben.

Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 981.904 bestätigte Fälle gegeben. Als genesen gelten 850.926 Menschen. Die meisten Neuinfektionen seit Montag meldete wieder Oberösterreich mit 2.559. In Niederösterreich kamen 1.882 neue Fälle hinzu, in Tirol 1.589 und in Wien 1.230. Die Steiermark verzeichnete 988 weitere Infizierte, Salzburg 671, Vorarlberg 626, Kärnten 529 und das Burgenland 289.

58.797 Corona-Impfungen wurden am Montag in Österreich gemacht

Am Montag wurden österreichweit 58.797 Impfungen durchgeführt. Davon waren der Großteil mit 38.028 Drittstiche, 7.962 waren Zweitimpfungen und 12.807 Menschen erhielten die erste Dosis. Exakt 5.839.643 Menschen haben ein aktives Impfzertifikat, das sind 65,37 Prozent der Gesamtbevölkerung.

Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 722.050 PCR- und Antigenschnell-Tests eingemeldet. Davon waren 342.569 aussagekräftige PCR-Tests, von denen drei Prozent positiv ausfielen.