10.000 Stunden Freiwilligenarbeit: "Lernen macht Schule"-Projekt ausgezeichnet

Über 10.000 freiwillige Stunden absolvierten Wiener WU-Studenten bei Projekt "Lernen macht Schule". Zugute kam diese Zeit über 240 Kindern und Jugendlichen.

Die Initiative „Wirtschaft hilft!“ des Fundraising Verbandes Austria will Spenden von Unternehmen fördern und die Zusammenarbeit mit Non-Profit Organisationen intensivieren. Alljährlich werden dazu die innovativsten und nachhaltigsten Spendenprojekte in drei unterschiedlichen Kategorien prämiert. In der Kategorie Corporate Volunteering erhielt das Projekt “Lernen macht Schule”, eine Initiative der WU gemeinsam mit der Caritas der Erzdiözese Wien und der REWE International AG, den Award 2019.