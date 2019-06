Am 29. ist es soweit und die erste Luftmatrazen Surf WM findet in der SCS statt.

1. Luftmatratzen Surf WM am 29. Juni in der SCS

Am 29. Juni findet ein ganz spezielles Event in der SCS in Vösendorf statt: Die weltweit erste Luftmatratzen Surf WM.

Teamwork ist bei der Luftmatratzen Surf WM gefragt



Bei der ersten Luftmatratzen Surf WM geht es darum, auf einer Luftmatratze der eigenen Wahl – sei es ein aufblasbares Einhorn, Pizzastück oder sonstige Luftmatratzen – so lange wie möglich auf der Welle zu surfen. Jedes Team hat 5 Minuten Zeit. Die längste Zeit, die ein Teammitglied auf seiner Luftmatratze in beliebiger Position verbringt wird, wird gemessen und zählt.

Die besten 5 Teams aus der Vorrunde treten in Folge zum Finale an. Eine Jury aus ausgewählten Experten, darunter Moderator und Comedian Chris Stephan, wird schlussendlich den 1. Luftmatratzen Surf Weltmeister (= das Team mit der besten (längsten) erreichten Zeit) küren.

Luftmatratzen Surf WM in der SCS Vösendorf

Datum: 29. Juni 2019

Ort: SCS Vösendorf

Uhrzeit: Start ab 15 Uhr (Jede/r kann sich zwischen 14 und 15 Uhr anmelden)

Info: Gestartet wird in Zweier- oder Dreierteams. Auf die Besucher wartet eine After-Show-Party mit Musik und Spaß.