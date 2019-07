1. Juli: Der heißeste und blitzreichste Tag des Jahres 2019

Die Hitzewelle ging nicht unbemerkt vorüber. Ein heftiges Unwetter zog über Österreich. Der 1. Juli war der bisher heißeste Tag des Jahres, ebenso wie der blitzreichste Tag des Jahres 2019.

Rund 86.000 Blitze wurden am 1. Juli 2019 gezählt. Die meisten gab es in Oberösterreich, Niederösterreich und Salzburg. Vielerorts brachte das Unwetter Starkregen, Hagel und Sturm mit sich. In Tirol und Vorarlberg bildeten sich bereits am späten Vormittag erste Gewitter. Im Tagesverlauf zogen diese weiter nach Osten und erreichten am Abend auch den Großraum Wien.