1 Jahr Türkis-Blau: Viel Kritik und wenig Lob

Mittwochabend gab es bei einer Podiumsdiskussion des Presseclub Concordia wenig Lob, aber viel Kritik für die Medienpolitik der aktuellen Regierung.

Wenig Lorbeeren für die Medienpolitik der ÖVP-FPÖ-Regierung hat es am Mittwochabend bei einer Podiumsdiskussion des Presseclub Concordia gegeben. Sachlich sei im Jahr eins der aktuellen Bundesregierung kaum etwas weitergegangen, das Klima für Journalismus verschärfe sich aber, nicht zuletzt wegen FPÖ-Attacken – das war der Grundtenor.

Das “Medienpolitik-Framing” in Regierungsprogramm stecke recht enge ökonomische Felder ab, diagnostizierte eingangs der Medien- und Politikwissenschafter Andy Kaltenbrunner. Nicht diskutiert werde dagegen über Wert und Aufgaben des Journalismus sowie über Qualität. “Die medienpolitische Debatte konzentriert sich auf eine Ökonomie- und Verteilungsdebatte”, so Kaltenbrunners Befund. Das “sachliche Substrat” dagegen fehle.

Andreas Koller, Innenpolitik-Chef der “Salzburger Nachrichten”, warnte in diesem Zusammenhang vor einer Budgetfinanzierung des ORF. “In Ungarn und Polen hat so die Vereinnahmung begonnen”, konstatierte auch der Journalist und Autor Erhard Stackl. Koller erinnerte überdies an das Mail im Innenministerium mit Anleitungen für den Umgang mit “kritischen” Medien: Ein “lächerlicher Versuch”, aber “man sah das Demokratie- und Medienverständnis des Innenministers”, sagte er.