1. Corona-Fall in Fußball-Bundesliga: Hartberg-Spieler positiv

Nach dem Abschluss der Qualifikation- und Meistergruppe erlebt die Fußball-Bundesliga ihren ersten Corona-Fall.

Bei TSV Hartberg wurde ein Spieler positiv auf Covid-19 getestet. Wie der Club am Dienstag mitteilte, wurde der Betroffene und die gesamte Mannschaft nach dem Bekanntwerden in häusliche Quarantäne geschickt.

Bereits geplante Spiele sollen stattfinden

Für Hartberg ist die Bundesliga-Saison noch nicht beendet, sie kämpfen als Fünftplatzierter noch im Liga-Play-off um den letzten zu vergebenen Europacup-Startplatz. Am Samstag ist ihr Antreten beim Sieger der Partie Austria - Altach (Dienstag) geplant, am kommenden Mittwoch ist in Hartberg das Rückspiel angesetzt. Laut Ligaangaben sollen die Spiele derzeit wie geplant über die Bühne gehen.