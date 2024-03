1.642 Überlebende von Krieg und Folter von Hemayat betreut

Im Jahr 2023 erhielten insgesamt 1.642 Personen, die Krieg und Folter überlebt haben und aus 57 verschiedenen Ländern stammen (darunter 227 Minderjährige), psychotherapeutische, psychologische und medizinische Unterstützung.

Finanzielle Mittel für Betreuung von Überlebenden von Krieg und Folter fehlen

Im vergangenen Jahr wurden insgesamt 21.287 Betreuungsstunden geleistet. Die Anzahl der Therapieeinheiten ist in den letzten drei Jahren um 30 Prozent gestiegen, was darauf hinweist, dass Hemayat seine Kapazitäten erweitert hat, um mehr Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten einzustellen und zusätzliche dringend benötigte Behandlungsangebote und Therapieplätze bereitzustellen. Trotzdem fehlen die finanziellen Mittel, um derzeit 432 Menschen (einschließlich 69 Minderjährige), die sich an Hemayat um Hilfe wandten, zeitnah eine Einzelpsychotherapie mit Dolmetscherunterstützung anzubieten.