1.500 Wiener Trinkbrunnen nehmen Betrieb auf

Die Inbetriebnahme erfolgt durch Wiener Wasser. Zuletzt stießen im öffentlichen Raum zahlreiche Trinkbrunnen dazu.

In Wien sorgen öffentliche Trinkbrunnen von April bis Oktober für einen leichten Zugang zu Trinkwasser, zum Beispiel auch beim Spazieren oder Laufen. Sie sind über die gesamte Stadt verteilt und auch auf Märkten, in Parks oder auf Spielplätzen zu finden. In diesem Frühjahr gehen erstmals 1.500 Trinkbrunnen im öffentlichen Raum in Betrieb, berichtete Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SP) am Samstag.