1.200 Kinder besuchten die Wiener "Summer School"

Bereits 1.200 Kinder nutzten heuer die kostenlose Lernhilfe in Wien. Der letzte Turnus der "Summer School" beginnt am 5. August, ist aber bereits ausgebucht.

In Wien wird im Rahmen der neuen Betreuungsschiene "Summer City Camps" von der Stadt auch kostenlose Lernhilfe angeboten - die unter "Summer School" firmiert. Diese werden heuer rund 1.200 Schüler besuchen, wie Bildungsstadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch berichtete. "Die Zahl zeigt, dass der Bedarf nach Lernhilfe in den Ferien durchaus hoch ist", zeigte er sich überzeugt.

Kids von der 5. bis zur 9. Schulstufe

Die "Summer School" steht Kids von der 5. bis zur 9. Schulstufe offen. Geboten wird eine gezielte Unterstützung in den Fächern Deutsch, Mathematik und Englisch. Insgesamt gibt es sechs Standorte, in denen über den Sommer verteilt insgesamt dreimal Kurse zu je zwei Wochen in den jeweiligen Fächern angeboten werden. Für Kinder mit Deutsch-Förderbedarf findet zudem integrierte spielerische Sprachförderung in den Summer City Camps statt, wie betont wurde.

Um die Ferien nicht nur mit Lernen zu verbringen, werden die beiden Schienen - also School und Camps - kombiniert. Viele Kinder besuchen laut Stadt am Vormittag die Lernhilfe und können am Nachmittag das Freizeitangebot nutzen.

Letzter Turnus beginnt am 5. August

Der letzte Turnus der Summer School beginnt am 5. August. Da alle Plätze belegt sind, ist eine Anmeldung dafür aber nicht mehr möglich, hieß es heute.