1.100 Überstunden blieben großteils unbezahlt: AK erstritt für Küchenhilfe 16.870 €

Eine Küchenhilfe im Burgenland leistete 1.100 Überstunden, die großteils unbezahlt blieben. Auch Urlaub wurde ihm verwehrt. Nun konnte die AK eine Zahlung offener Ansprüche in Höhe von 16.870 Euro erstreiten.

Die Arbeiterkammer Burgenland (AK) hat für eine Küchenhilfe die Zahlung offener Ansprüche in Höhe von 16.870 Euro erstritten. Der Burgenländer, der über drei Jahre in einem Gastgewerbebetrieb beschäftigt war, habe über 1.100 Überstunden geleistet, die zum Großteil unbezahlt blieben, berichtete die AK am Montag. Auch Urlaub sei ihm verwehrt geblieben.