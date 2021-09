0:0 gegen Altach: Austria Wien bleibt zu Hause weiter sieglos

Das Duell der Wiener Austria mit dem SCR Altach endete am Samstag torlos, weshalb die Favoritner weiterhin auf den ersten Saison-Heimsieg warten müssen.

Im vierten Heimauftritt der Saison holte Austria Wien am Samstag mit einem 0:0 gegen den SCR Altach das vierte Unentschieden. In einem Spiel mit wenigen aufregenden Szenen waren die Wiener zwar feldüberlegen, scheiterten aber an der eng gestrickten Vorarlberger Abwehr. Die Austria beendete die Partie nach Gelb-Rot für Vesel Demaku (82.) am Ende zu zehnt.