Zwei Werfergranaten in einem Weingarten in Wien-Floridsdorf gefunden

Die Besitzerin eines Weingartens in der Nähe des Wolfersgrünwegs in Wien-Floridsdorf verständigte am 10. April 2018 um 09.00 Uhr die Polizei, da sie im dortigen Feld zwei rund 5cm große Werfergranaten aufgefunden hatte.

Durch ein sprengstoffkundiges Organ der Polizei und den Entminungsdienst wurden die Kriegsrelikte sachgemäß abtransportiert. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Kriegsrelikte aufgefunden? So soll man sich verhalten

Beinahe wöchentlich werden im Wiener Gemeindegebiet diverse Kriegsmaterialien, von Munition über Granaten bis Fliegerbomben, aufgefunden oder bei Bauarbeiten ausgegraben. Trotz des hohen Alters der Waffen muss bei jedem gefundenen Gegenstand von einer potenziellen Gefahr ausgegangen werden. Deshalb muss bei jedem derartigen Fund folgende Vorgangsweise von allen Beteiligten unbedingt eingehalten werden: