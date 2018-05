Wings for Life World Run in Wien: 17 Öffi-Linien von Kurzführungen & Umleitungen betroffen

Durch den Wings for Life Run kommt es in Wien zu zahlreichen Öffi-Behinderungen. - © Wings for Life Run/Philip Platzer (Sujet)

Am Sonntag, dem 6. Mai 2018, findet in Wien der Wings for Life World Run mit rund 15.000 Teilnehmern statt. Dadurch kommt es auf zahlreichen Straßenbahn- und Bus-Linien zu Umleitungen und Kurzführungen. Hier alle Infos zu den Fahrplanabweichungen der Wiener Linien.