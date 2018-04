Wings for Life Run in Wien ausverkauft: Mit der App trotzdem dabei

Zum mittlerweile fünften Mal werden sich am 06. Mai 2018 über hunderttausend Menschen weltweit, darunter auch tausende Österreicher, die Laufschuhe schnüren, um für diejenigen zu laufen, die es selbst nicht können. Aufgrund großer Nachfrage ist der Laufevent in Wien mit 13.500 Anmeldungen seit kurzem ausverkauft. Am Wings for Life World Run kann jedoch weiterhin jederzeit teilgenommen werden.

Mit der App am Wings for Life World Run teilnehmen

Mit der Wings for Life World Run-App ist es am 06. Mai jedem Österreicher möglich, als offizieller Teilnehmer des Laufs mitzumachen und so in der globalen Ergebnisliste aufzuscheinen. Entweder auf der eigenen Lieblingsstrecke oder bei einem der zahlreichen organisierten App-Läufe. Einfach mit der App 20 Euro Teilnahmegebühr bezahlen und dem virtuellen Catcher Car solange davonlaufen oder -rollen wie nur möglich. Das sogenannte Catcher Car, das 30 Minuten nach dem Start die Verfolgung aufnimmt, stellt eine sich bewegende Ziellinie dar.

Anmeldungen ab sofort

Alle Infos rund um die Teilnahme mit der App sind unter www.wingsforlifeworldrun.com/app zu finden. Auch via App fließen 100% der Startgelder in Forschungsprojekte, um eines Tages eine Heilung für Rückenmarksverletzungen zu finden.