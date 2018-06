Wiener Wiesn 2018: Erste Programm-Highlights werden präsentiert

“Come as you are” oder rein ins Dirndl und rauf mit der Lederhosn lautet das Motto. Das zwei Hektar große Areal bietet genug Abwechslung für mehrere Tage Auszeit auf der Wiesn: Herzstück sind die drei Festzelte, mit dem Gösser-, Wiesbauer- und Wojnar’s Kaiser-Zelt. Hier gibt es täglich ab 11:30 Uhr ein vielseitiges Programm zu entdecken. Im Wiener Wiesn-Dorf stellen österreichische Produzenten ihre Produkte vor.

Mehr als 350.000 Besucher im letzten Jahr

Über 350.000 Besucher aus ganz Österreich, 240.000 Liter Bier, 700 Stunden Programm – diese beeindruckenden Zahlen konnte das Fest letztes Jahr vorweisen. „Die Vielfalt in unserem schönen Land Österreich soll sich auch bei der Wiener Wiesn widerspiegeln. Neben gepflegtem Brauchtum und zeitlosen Traditionen gibt es aber heuer einige neue Programmpunkte zu erleben, die für ausgelassene Wiesn-Stimmung sorgen werden“, ist Simone Kraft als neue Geschäftsführerin der Wiener Wiesn überzeugt.

Harald Klemm © Harald Klemm

Vielfältiges Programm auf der Wiener Wiesn

Das diesjährige Rahmenprogramm richtet sich also wieder ganz nach den Gästen: Zu Beginn steht die Eröffnung mit dem offiziellen Bieranstich und den Edelseern als musikalische Untermalung. Brauchtumsgruppen, Musiker und Handwerker repräsentieren an den Bundesländertagen die Vielseitigkeit jeder Region. An den Seniorennachmittagen kann bei Kaffee und Kuchen ein entspannter Herbsttag verbracht werden. Gemeinsam feiern ist auch das Motto der “Rosa Wiener Wiesn” am 5. Oktober: An diesem Abend steht alles im Zeichen der LGBT-Szene.

Neuheiten bei der Wiener Wiesn 2018

Das diesjährige Wiesn-Fest hat drei Premieren zu bieten:

Erstmals gibt es für richtige Spaßvögel die “Kabarett Wiesn” im Gösser-Zelt. Am 8. Oktober sorgt Gery Seidl mit seinem neuen Kabarett-Solo für jede Menge Schmähs. Beim „Best of“ der Kernölamazonen wird man sich am 9. Oktober den Bauch vor Lachen halten müssen.

Bei der ersten Ausgabe von “Rock die Wiesn” bebt am 2. Oktober das Wojnar’s Kaiser-Zelt mit starken Gitarrensounds.

Neu auf dem Programm steht auch der “Super Mittwoch”. Am 3. und 10. Oktober sind bei den Wiesn-Fest-Partys mit Schlagerstars wie Mickie Krause oder Münchener Freiheit in den Festzelten von Gösser und Wiesbauer Tickets erhältlich.

Gratis Eintritt am Montag und Dienstag

Bei freiem Eintritt kann das gesamte Areal Montag und Dienstag erkundet werden. Tickets sind nur für das Abendprogramm in den drei Festzelten von Mittwoch bis Samstag bzw. bei Sonderveranstaltungen erforderlich. Ticketreservierung über das Online-Formular oder direkt im “Wiener Wiesn-Fest” Büro.