Wiener WIESN 2018: Das Programm im Detail

Am 27. September 2018 startet im Wiener Prater die Wiener WIESN 2018. Hier finden Sie alle Infos zum Programm, inklusive Sonderveranstaltungen.

Ab 18.30 Uhr finden in den Festzelten die Abendkonzerte statt, für die Besucher von Mittwoch bis Samstag auch eine Eintrittskarte benötigen. Die Tickets können online bestellt werden, oder vor Ort an der Abendkassa gekauft werden.

Die Highlights beim heurigen Wiener WIESN-Fest 2018: Rock die WIESN am 2.10, Super Mittwoch am 3.10 und 10.10, die Fire Fighter Night am 3. 10, das 6. Rosa Wiener WIESN-Fest am 5.10. und die Kabarett-WIESN am 8.10 und 9.10. Alle Infos zum Programm finden Sie hier im Detail.