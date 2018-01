Wiener Heumarkt: Bürgerinitiativen gehen gegen Hochhaus-Projekt vor

Das Heumarkt-Projekt gefährdet den Welterbe-Status der Wiener Innenstadt. - © APA/HANS PUNZ

In Wien haben sich mehrere Bürgerinitiativen zusammengeschlossen, um gegen das Hochhaus-Projekt am Heumarkt vorzugehen. Vertreter von elf Organisationen unterschrieben am Freitag ein Memorandum, in dem sie einen Appell an die verantwortlichen Politiker richten, gegen das Projekt vorzugehen und den Welterbe-Status der Wiener Innenstadt zu erhalten.