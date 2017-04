Causa Heumarkt: Vassilakou lässt nun grüne Gemeinderäte entscheiden

Sie sollen somit nach eigenem Gutdünken über die entsprechende Flächenwidmung abstimmen. Damit setzt Vassilakou die rot-grüne Mehrheit trotz Koalition aufs Spiel.

Krisensitzung der Grünen blieb ohne Ergebnis

Die Grünen hatten sich am Montagabend zu einer stundenlangen Krisensitzung zurückgezogen und an einem Weg aus der Zwickmühle getüftelt. Denn Vassilakou und die Parteiführung waren in Bedrängnis geraten, nachdem eine knappe Mehrheit der Grünen sich mittels Urabstimmung gegen die Umsetzung der Heumarkt-Pläne ausgesprochen hat. Die Stadträtin selbst hat das Vorhaben stets verteidigt und ist zudem dem Koalitionspartner SPÖ und dem privaten Investor im Wort.

Flächenwidmung am 1. Juni im Gemeinderat

Planungsstadträtin Vassilakou versicherte am Dienstag, dass die Vorgangsweise in Sachen freie Abstimmung zur Heumarkt-Flächenwidmung mit dem Koalitionspartner SPÖ akkordiert sei. Und sie sei zuversichtlich, “dass Rot-Grün das aus eigener Kraft schaffen kann und nicht auf die Hilfe der Opposition angewiesen ist.” Gewissheit herrscht am 1. Juni, wenn die Flächenwidmung in den Gemeinderat kommt.Von 100 Mandaten im Stadtparlament hat Rot-Grün derzeit 54 inne – 44 die SPÖ, zehn die Grünen. Um FPÖ, ÖVP und NEOS außen vorlassen zu können, braucht Vassilakou also mindestens sieben Projekt-Unterstützer aus den eigenen Reihen, um die Flächenwidmung durchzubringen. Vorausgesetzt, die SPÖ stimmt geschlossen für das Dokument. Davon geht die grüne Ressortchefin aber offenbar aus. Sie habe den Eindruck, dass die Roten zu 100 Prozent hinter dem Heumarkt-Vorhaben stehen, sagte sie. Ellensohn nahm Stellung Der grüne Klubobmann David Ellensohn gab am Dienstag per Aussendung postwendend eine Garantie ab, dass es eine rot-grüne Mehrheit geben werde – denn: “Auch in schwierigen Situationen müssen Entscheidungen getroffen werden”. Ob alle Mitglieder der grünen Fraktion pro Heumarkt stimmen werden, ließ er allerdings offen. Mit der Vorgangsweise einer freien Abstimmung reagiert Vassilakou auf die Mitgliederbefragung unter allen Wiener Grünen, die mit knapper Mehrheit gegen das Projekt ausgegangen ist. “Ich habe Respekt vor diesem Ergebnis, ich habe Respekt vor den Gegnern des Projekts und ich habe Respekt für ihre Motive und Überlegungen”, beteuerte die Stadträtin. Sie habe ihr bestes gegeben, diese Befürchtungen und Sorgen in den vergangenen Wochen auszuräumen. “Das Ergebnis zeigt, dass es mir nicht gelungen ist”, merkte sie selbstkritisch an: “Die grünen Mitglieder haben gesprochen.” Vassilakou schickt deutliches “Aber” hinterher Vassilakou schickte allerdings ein deutliches “Aber” hinterher: “Die letzte Entscheidung in einer Demokratie haben hier allerdings die Mitglieder des Gemeinderats. Ich werde daher die Flächenwidmung dem Gemeinderat am 1. Juni vorlegen”, so ihr Argument. Sie stehe weiterhin zu diesem Projekt und werbe daher für eine Mehrheit. Sie sei sowohl dem Eislaufverein als auch der Öffentlichkeit und dem Projektbetreiber – der Wertinvest von Investor Michael Tojner – im Wort, betonte Vassilakou. Um eventuell die Zustimmung manchem zweifelndem Grünen zu erleichtern, verkündete die Ressortchefin heute, dass sie mit Tojner vereinbart habe, die Hälfte der Räumlichkeiten des umstrittenen Wohnhochhauses nicht als Luxuswohnungen zu entwickeln, sondern als “Räumlichkeiten für eine Institution im öffentlichen Interesse”. Details dazu würden noch geklärt. Außerdem soll der städtebauliche Vertrag öffentlich gemacht werden. Damit könne dann jeder überprüfen, was rechtlich rund um das Projekt verankert sei. “Etliche Bedenken” von Kritikern würden spätestens dann ausgeräumt, hofft Vassilakou. Kein Aufstand der Basis befürchtet Einen Aufstand der Basis, da die Flächenwidmung nun trotz mehrheitlicher parteiinterner Ablehnung doch dem Gemeinderat vorgelegt wird, befürchtet die Spitzen-Grüne nicht. Es habe sich gestern, Montag, im Laufe der stundenlangen Krisensitzung gezeigt, dass die Vorgangsweise der freien Abstimmung “breitest” geteilt werde. Vassilakou gestand aber auch ein, dass man Lehren aus der jüngsten Krise ziehen müsse. Welche das sein könnten – eventuell Statutenänderungen, um Urabstimmungen zu bestimmten Themen künftig unmöglich zu machen – ließ sie freilich offen. Es gelte jedenfalls, interne Strukturen so auf neue Beine zu stellen, dass man als Partei die rot-grüne Regierungsarbeit bestmöglich unterstützen könne.

Heumarkt: Urabstimmung für Glawischnig “sauber”

Grünen-Bundessprecherin Eva Glawischnig übt im Streit um den Hochhausbau am Heumarkt keine Kritik an der Urabstimmung ihrer Wiener Landesgruppe. “Ich finde an und für sich die Vorgangsweise sauber”, meinte sie in einer Pressekonferenz am Mittwoch. Zur Aufhebung des Klubzwangs in dieser Frage konnte sie nichts sagen, denn die war zu diesem Zeitpunkt noch nicht bekannt.Die inhaltliche Frage sei hoch komplex, “da möchte ich mich auch nicht einmischen”. All das und damit auch die weitere Vorgangsweise sei eine “Wiener Angelegenheit”, meinte Glawischnig – und zwar noch bevor Stadträtin Maria Vassilakou die Freigabe der Abstimmung für die Gemeinderäte der Grünen bekanntgegeben hatte. Heumarkt: Keine Zustimmung der ÖVP Blümel bot sich als Regierungspartner an Die Mandatare der Wiener ÖVP werden dem Flächenwidmungsplan zum Heumarkt-Projekt nicht zustimmen. Das sagte Obmann Gernot Blümel bei einer Pressekonferenz am Dienstag. Ausschlaggebend für das Nein der ÖVP ist die drohende Aberkennung des Weltkulturerbes: “Man kann eine legitime Diskussion über das Thema führen, aber nicht in einer Husch-Pfusch-Aktion, weil man gerade jemandem etwas zugesagt hat.”Es handle sich zwar um “ein Regierungspartner angutes Projekt, das viele Vorteile für Wien hat”. Die Aberkennung des Weltkulturerbes als “Kollateralschaden” will die ÖVP aber nicht in Kauf nehmen. Wenn es zur Abstimmung über den Flächenwidmungsplan kommt, der die Aberkennung des Weltkulturerbes bedeuten würde, könne die ÖVP “natürlich nicht zustimmen”. Ein Ja der schwarzen Gemeinderäte würde es nur geben, wenn die UNESCO die Pläne goutiert, meinte Blümel. Angesichts der durch die Causa Heumarkt ausgelösten Krise der Grünen bot sich Blümel im Rahmen der Pressekonferenz der SPÖ als Regierungspartner an. Die Debatte um das Heumarkt-Projekt stelle den “Höhepunkt der Dauerkrise” der rot-grünen Koalition dar, meinte er. Seit Freitag werde die Wiener ÖVP häufig bezüglich eines etwaigen Koalitionswechsels kontaktiert – “nicht offiziell, nicht aus der ersten Reihe, aber von SPÖ-Funktionären der zweiten und dritten Reihe”, sagte er. “Um das Leiden Wiens zu beenden, sind wir bereit, in Koalitionsverhandlungen zu treten. Wir warten auf den Anruf.” Grundvoraussetzung für Rot-Schwarz sei “ein Pakt für den Standort”. Zu den Bedingungen zählen die Umsetzung der Sonntagsöffnung, die Einrichtung von Demozonen, ein Ja zur dritten Piste am Flughafen Wien-Schwechat und zum Lobautunnel sowie eine Reduzierung der Abgaben und Gebühren. Dass SPÖ und ÖVP gemeinsam auf lediglich 51 der insgesamt 100 Mandate kommen, stellt für den ÖVP-Chef kein Problem dar. “Eine knappe Koalition, die funktioniert, ist besser als Rot-Grün”, sagte Blümel. “Wir haben eine sehr hohe Sitzungsdisziplin”, meinte er. Zum Vergleich: Rot-Grün verfügt über 54 Mandate.

(apa/red)