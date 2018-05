Wien-Wieden: Paar tot auf offener Straße aufgefunden – Mord und Suizid vermutet

“Derzeit deutet vieles auf Mord und Selbstmord hin”, sagte eine Polizeisprecherin der APA. Auffindungsort war die Rienößlgasse.

Mann schoss laut Zeugen zuerst auf Frau

Zeugen verständigten den Notruf. Sie gaben an, dass auf der Rienößlgasse mehrfach geschossen worden war, berichtete Polizeisprecher Daniel Fürst. Unabhängig voneinander sagten die beiden Zeugen, dass der Mann zuerst die Frau getötet und dann die Waffe gegen sich selbst gerichtet habe. Die Wiener Berufsrettung war mit mehreren Teams in der Rienößlgasse, für die beiden kam aber jede Hilfe zu spät. Die Waffe wurde sichergestellt. Die Identität der beiden Opfer war zunächst unklar, ebenso, in welchem Verhältnis sie zueinanderstanden.

Die Toten lagen gegen Mittag noch auf der Straße. Diese wurde von der Polizei großräumig abgesperrt. Duzende Journalisten und Schaulustige sammelten sich hinter der Absperrung in der Waaggasse.

Das Landeskriminalamt ermittelt wegen Mordes und Selbstmordes. Beamte der Spurensicherung waren an Ort und Stelle.

(APA/Red)