Wien-Landstraße: Arbeiter stirbt nach Sturz auf Baustelle an der Erdberger Lände

Am Donnerstag starb ein 35-jähriger Mann bei einem Arbeitsunfall in Wien-Landstraße.

Am Donnerstag ereignete sich auf einer Baustelle an der Erdberger Lände in Wien-Landstraße ein schwerer Unfall. Ein 35-jähriger Arbeiter stürzte dabei in den Tod.

Der Mann wollte auf einer Baustelle an der Erdberger Lände in Wien-Landstraße eine Schaltafel (eine Platte für den Bau von Betonschalungen, Anm.) an einen Kran hängen. Er dürfte dabei das Gleichgewicht verloren und von einer Leiter gestürzt sein.