Wien: 59-Jähriger wegen Verdachts auf Mordversuch gesucht

Wie die Polizei berichtete, dürfte ein 59-jähriger Mann bereits am 14. Mai in der Billrothstraße in Wien-Döbling seiner 61-jährigen Tante einen Messerstich in den Hals zugefügt und sie dadurch lebensgefährlich verletzt haben. Danach hatte er die Flucht ergriffen.

Da die Fahndung bislang erfolglos geblieben ist, wird nun ein Foto des Verdächtigen veröffentlicht.

Mordversuch: Fahndung nach Verdächtigem

Der mutmaßliche Täter verfügt über keinen aufrechten Wohnsitz in Österreich und ist 1,99 Meter groß.

Die Wiener Polizei ersucht um sachdienliche Hinweise (auch vertraulich). Diese werden an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 01-31310-25100 erbeten.