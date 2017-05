Fahndung nach Mordversuch an Tante in Döbling: Mann festgenommen

Am Montag veröffentlichte die Polizei ein Bild des Mannes zur Fahndung – noch am selben Abend führten Beamte des Stadtpolizeikommandos Rudolfsheim-Fünfhaus Routinekontrollen am Westbahnhof durch.

Mit Erfolg: “Die Identität des gesuchten 59-Jährigen konnte im Zuge einer Kontrolle festgestellt werden”, berichtet die Polizei am Dienstag.

Mordversuch an Tante: Mann festgenommen

Er wurde noch vor Ort festgenommen.

Der Tatverdächtige zeigte sich geständig, seine Tante am 14. Mai 2017 mit einem Messer schwer verletzt zu haben. Das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, führt die weiteren Ermittlungen.