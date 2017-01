Weitere Einvernahme nach Terror-Verdacht in Wien: Unmündiger befragt

Bei der Kontaktperson soll es sich um einen Unmündigen (unter 14 Jahre alt) handeln, der sich im Inland aufgehalten haben soll. Unterdessen ist gegen den 17-jährigen Hauptverdächtigen seitens der Staatsanwaltschaft der Antrag auf Untersuchungshaft gestellt worden. Nach Ansicht der Behörde besteht Verdunkelungs- und Fluchtgefahr. Das teilte Generaldirektor für die öffentliche Sicherheit Konrad Kogler am Montag in einer Pressekonferenz mit.

Slowakischer Sicherheitsexperte warnt vor Islamisten in Österreich

Nach der Festnahme des Terrorverdächtigen in Wien hat ein slowakischer Sicherheitsexperte vor der möglichen Gefahr radikaler Islamisten in Österreich für sein Land gewarnt. Die “gefährliche Konzentration” islamistischer Extremisten in Österreich stelle auch für die Slowakei ein “potenzielles Sicherheitsrisiko” dar, so der Ex-Geheimdienstchef Igor Cibula laut Nachrichtenportal Topky.sk am Montag.