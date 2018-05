Wegen des großen Erfolgs: “Liquid Market” in Wien 2018 zweitägig

Zahlreiche Cocktailkreationen gilt es beim "Liquid Market" in Wien zu verkosten. - © Liquid Market/Ana Barros

Nach den ersten beiden erfolgreichen Jahren findet der “Liquid Market” auch 2018 wieder statt – wegen des Ansturms in den vergangenen Jahren heuer gleich an zwei Sommertagen. Über fünfzig Bars aus dem In- und Ausland stellen hier ihre Cocktailkreationen vor.