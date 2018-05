Was ist CETA: Das Freihandelsabkommen in wenigen Minuten erklärt

CETA steht für “Comprehensive Economic and Trade Agreement” und war eine Art Vorlage für das Freihandelsabkommen TTIP mit den USA. Ziel des Abkommens ist, dass 99 Prozent der Zölle zwischen der EU und Kanada wegfallen. Dadurch soll die Ökonomie florieren.



Kritiker warnen vor schlechten Standards

Kritiker fürchten sich jedoch vor mehr Macht für Konzerne und aufgeweichte Lebensmittel-Standards. So könnten Konzerne durch CETA Staaten verklagen, die durch ihre Gesetzgebung ihre Gewinne schmälern könnten. Dabei werden oft Schadenersatzforderungen in Milliardenhöhe an.