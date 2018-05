Greenpeace-Aktivisten ketteten sich vor dem Wiener Bundeskanzleramt an

Seit 7 Uhr früh behindern die Greanpeace-Aktivisten den Eingang zum Bundeskanzleramt. - © Greanpeace/Rastislav Prochazka

Rund 30 Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace ketteten sich am Mittwochmorgen in Wien vor dem Bundeskanzleramt mit Stahlketten an. Sie protestierten gegen den Beschluss des Freihandelsabkommens CETA.