Vögele soll weiter bestehen: Suche nach Investor läuft

Die Suche nach einem Investor für die insovlente Bekleidungskette Vögele ist in vollem Gang. Angebote können noch bis Donnerstag gelegt werden.

Interessenten der insolventen Bekleidungskette Vögele haben noch bis Donnerstag, den 16. August, Zeit, Angebote zu legen. Die Suche nach einem Investor sei bereits in Gang, zwei Interessenten prüften bereits tiefergehend, teilte der KSV1870 am Montag nach der ersten Gläubigerversammlung am Landesgericht Graz mit.