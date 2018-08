700 Mitarbeiter betroffen: Vögele muss Insolvenz anmelden

Die Modekette Vögele muss nun auch in Österreich Insolvenz anmelden. 700 Mitarbeiter sind betroffen, 70 davon allein in Wien. In weiteren Verhandlungen wird entschieden, was mit ihnen passieren soll.

Für die 83 Österreich-Standorte der Modekette Vögele/OVS konnte bisher kein Investor gefunden werden, jetzt muss Insolvenz angemeldet werden. “Aufgrund der rechtlichen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen wird die Geschäftsführung von Charles Vögele (Austria) GmbH nunmehr ein gerichtliches Sanierungsverfahren beantragen”, teilte das Unternehmen am Dienstagvormittag mit.

Verhandlungen werden fortgesetzt Im Rahmen des Sanierungsverfahrens will die Modekette “die sehr weit fortgeschrittenen Verhandlungen” über eine Investorenlösung fortsetzen und “eine nachhaltige, Arbeitsplätze sichernde Sanierung” ermöglichen. Von der Insolvenz sind 700 Mitarbeiter in Österreich betroffen.

Chance zur Fortführung “Gegenüber der Zerschlagung des Unternehmens und Abgabe der Filialen an viele Einzelabnehmer, wie in den letzten Wochen immer wieder kolportiert, sehen wir im eingeleiteten Sanierungsverfahren die beste Chance zur Fortführung der Gesellschaft”, so Thomas Krenn, Geschäftsführer Charles Vögele Austria. Weiter verhandelt werde auch für die Vögele-Schwesterfirmen in Slowenien (11 Filialen) und Ungarn (26 Filialen).

711 Arbeitnehmer betroffen Das Vermögen zu Liquidationswerten beträgt laut Creditreform rund 28,4 Mio. Die gesamten Insolvenzpassiva dürften sich auf ca. 48,5 Mio. Euro belaufen. Der Kreditschutzverband KSV kommt auf Insolvenzschulden (Passiva) von rund 32,9 Mio. Euro und Vermögenswerte (Aktiva) von rund 12,9 Mio. Euro. Den Gläubigern wird eine Quote von mindestens 20 Prozent binnen zwei Jahren angeboten. Das Unternehmen soll fortgeführt und ein Investor für einen Share Deal gefunden werden.

Von der Insolvenz sind laut Creditreform 711 Arbeitnehmer betroffen. Die Österreich-Tochter von Vögele wurde im Jahr 1990 gegründet. Laut Sanierungsantrag hat die Modekette bis zuletzt 102 Filialen, davon 89 Filialen unter der Marke “Charles Vögele” und 13 Filialen unter der Marke “OVC”. Auf der Firmenwebsite sind derzeit nur mehr 83 Filialen angeführt.

Mitarbeiter warten noch auf Gehälter Die Vögele-Mitarbeiter in Österreich können ihre ausstehenden Gehälter vom Insolvenzentgeltfonds bekommen. Voraussetzung dafür ist, dass die Forderungen bei Gericht angemeldet und bei der IEF-Service GmbH (Insolvenzentgeltfonds ) beantragt werden. “Budgetär ist vorgesorgt”, sagte IEF-Geschäftsführer Richard Fuchsbichler zur APA. “Wir sind vorbereitet”, betonte Fuchsbichler. Die Bearbeitung der Ansprüche würde so schnell wie möglich abgewickelt.