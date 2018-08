Zukunft von Vögele entscheidet sich: 70 Mitarbeiter in Wien betroffen

Die Wiener Mitarbeiter der Modekette Charles Vögele müssen zittern. Wegen der Insolvenz des Konzerns stehen 70 Jobs auf dem Spiel.

Bis heute muss ein Käufer gefunden werden, ansonsten könnte nach der Schweizer Mutterfirma auch die österreichische Zweigstelle in die Insolvenz schlittern. Für die Mitarbeiter ist die Situation besonders angespannt, ihre Jobs stehen auf dem Spiel.

Auch Vögele-Kunden betroffen

In Wien sind es zehn Geschäfte und 70 Mitarbeiter, insgesamt sind in Österreich 100 Filialen mit 700 Mitarbeitern betroffen. Auch viele Kunden sind verunsichert, wie lange ihre Gutscheine noch gültig sind. Viele versuchen noch in den letzten Tage, diese im Geschäft einzutauschen. Wer weiß, wie lange sie das noch können.