VIECC Vienna Comic Con 2017: Die Highlights im Überblick – 60 Stargäste in Wien

60 Stargäste bei der Vienna Comic Con

Groß im Kurs sind bei der VIECC auch die Stars aus Film und Fernsehen. Unter den Stargästen sind heuer Jason Isaacs (Harry Potter), Benedict Wong (Doctor Strange), John Rhys-Davies (Herr der Ringe), Temuera Morrison (Star Wars) und viele mehr. Alle Stars stehen für Autogramme und Fotos mit den Fans zur Verfügung (Kauf eines Tokens vorab ist erforderlich).

Das Lineup der Comic Stars auf der VIECC kann sich sehen lassen. Superstar Scott Snyder, der Mann hinter Batman, American Vampire und Superman Unchained, hat sich angesagt. Auch Emanuela Lupacchino, sie gehört ebenfalls zu den internationalen Comicstars, und Adi Granov, bekannt als Zeichner von Iron Man, X-Men, Spider-Man, Captain America und vielen anderen Marvel Helden, sind Gäste der VIECC 2017.

Cosplay-Stars fliegen extra nach Wien

Mulitalent Alodia Gosiengfiao ist ein Megastar der internationalen Cosplay-Szene und Gast der VIECC 2017. Zudem haben sich Liui Aquino, Lux Cosplay, Aigue-Marine, Nana und die amtierende Cosplay-Weltmeisterin Okkido als Gäste der VIECC 2017 angesagt.

Influencer Video Con

Rund 30 Influencer-Stars aus Österreich und Deutschland zeigt die von diego5 studios organisierte Influencer Video Con. Mit dabei sind unter anderem die Lochis, Chaosflo44, die Comedy-Größe Kim Lianne, Joanna alias Cute Life Hacks, der Gamer Venicraft, DATV, der Musiker Jannik Brunke, Alina Evita, Sam Mashgati, Beatboxerfii und viele mehr. Alle Infos zum Event unter http://www.videocon.at/.

VCA Vienna Challengers Arena: Österreichs größtes League of Legends Turnier

Gemeinsam mit Riot Games launcht die VIECC heuer Österreichs größtes League of Legends Turnier, die Vienna Challengers Arena (VCA). Teilnehmen können alle Spieler, die die LoL-Beschwörerstufe 30 erreicht haben, mindestens 16 Jahre alt sind und aus Deutschland, Österreich oder der Schweiz kommen. Das VCA-Halbfinale und VCA-Finale findet live während der VIECC statt. Dazu bauen die Veranstalter eine über 2.000 m² große eSports-Arena in die VIECC ein. Das Halbfinale im Best of 3-Format am 18. November (Samstag) und das Finale im Best of 5-Format am 19. November (Sonntag).

VIECC Tickets

Eintrittskarten zu den Veranstaltungen der VIECC sind bis 17. November auf www.viecc.com/ticket erhältlich. Danach sind Karten nur mehr vor Ort bei der VIECC verfügbar. Wochenendtickets kosten 50 Euro (Erwachsene), Tagestickets ab 28 Euro (Erwachsene), 16 Euro für Jugendliche und 13 Euro für Kinder.