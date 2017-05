Vergewaltigung in Wien: Verdächtiger stellte sich nach Lichtbildveröffentlichung

Wie bereits berichtet war es am 8. Oktober 2016 zu einer Vergewaltigung gekommen, nachdem der Täter seinem Opfer K.O.-Tropfen oder andere betäubende Mittel verabreicht hatte. Im Zuge der Spurenauswertung wurde die Identität des Mannes festgestellt und mittels Lichtbildveröffentlichung vom Dienstag nach ihm gefahndet.

Vergewaltiger stellte sich der Wiener Polizei

Am Dienstagabend um 18:00 Uhr stellte sich der 32-Jährige auf einer Polizeiinspektion in Wien-Neubau und gab an, dass es sich bei ihm um den gesuchten Mann auf den Lichtbildern handle. Zur Tat selbst äußerte sich der Beschuldigte nicht. Er wurde auf Grund einer Anordnung der Staatsanwaltschaft festgenommen und befindet sich derzeit im Landeskriminalamt Wien (Außenstelle West) wo er im Laufe des Tages einvernommen wird.