U-Bahn-Stars: Wiener Linien-Voting für offizielle Stationsmusiker startet jetzt

In Londoner U-Bahn-Stationen wird bereits musiziert - © APA/AFP (Sujet)

Es darf abgestimmt werden: Mit einer neuen Videobotschaft an die Fahrgäste der Wiener Linien eröffnet Öffi-Stadträtin Ulli Sima am Mittwoch das Online-Voting für die U-Bahn-Stars, die in einer Wiener U-Bahn-Station musizieren sollen.