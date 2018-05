Totes Mädchen in Wien-Döbling: Verdächtiger wurde festgenommen

Der Verdächtige soll aus dem Gemeindebau "Dittes-Hof". - © APA/HANS PUNZ

Im Fall der Siebenjährigen, die am Samstag in einem Müllcontainer im Ditteshof in Wien-Döbling gefunden wurde, konnte die Polizei einen Verdächtigen festnehmen. Polizeisprecher Harald Sörös bestätigte, dass momentan Einvernahmen laufen würden.