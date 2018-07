Therme Wien lädt zur “SommerNacht” samt Barbecue und Feuerwerk

Die Therme Wien feiert die warme Jahreszeit mit einer heißen “SommerNacht”: Am Samstag, den 4. August 2018, können alle kleinen und großen Gäste der Therme Wien bei verlängerter Öffnungszeit bis 23.00 Uhr ein besonders vielfältiges Programm und abwechslungsreichen Badespaß genießen.

Besucher erwarten besondere Aktivitäten wie der XXL-Hindernis-Parcours “The Giant”, ein buntes Kinderprogramm sowie ein großes Feuerwerk, und das alles zum günstigen Sommertarif bei jedem Wetter.

“SommerNacht” in der Therme Wien mit buntem Programm

Das bedeutet: Ganz egal, was das Thermometer anzeigt, der Sommertarif gilt am 4. August unabhängig von den Außentemperaturen. So können Erwachsene schon ab 20 Euro statt 26,40 Euro (Tageskarte Erwachsene mit Kästchen) und ein begleitendes Kind um 13 Euro einen Tag in der Therme Wien verbringen.

Auch für das leibliche Wohl wird gesorgt: Im Rahmen der “SommerNacht” gibt es das beliebte Barbecue bis 20.00 Uhr. Erfrischende Sommergetränke werden den Gästen auch direkt am Pool des Solebeckens und beim Außenbecken der Thermenlandschaft 2 serviert. Für eine wohltemperierte musikalische Untermalung mit Downtempo, Lounge und Chillout sowie den Hits der 70er, 80er und 90er Jahre sorgt ab 17.00 Uhr ein Live-DJ direkt bei der SommerBar.

Barbecue und “SommerNachts”-Feuerwerk als Highlights

Bei Einbruch der Dunkelheit, gegen 21.30 Uhr, dürfen sich die Gäste auf ein ganz besonderes Highlight freuen: Das große Therme Wien “SommerNachts”-Feuerwerk bringt den nächtlichen Himmel in vielen bunten Farben zum Leuchten.

