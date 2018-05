Sommer in der Therme Wien: Reduzierte Eintrittspreise und lange Öffnungszeiten

Um einen Sommertag am Wasser zu genießen, müssen die Wiener nicht weit fahren: Die Therme Wien bietet mit ihrem weitläufigen Außenbereich und großzügigen Jahreszeitengarten alles, was Sonnenanbeter und Wasserratten suchen. Da dürfen natürlich auch Liegen und Sonnenschirme für jeden Gast, Cocktails am Pool und ein angenehm temperiertes Sportbecken nicht fehlen.

Sommertarife ab 25 Grad in der Therme Wien

Von 1. Juni bis 31. August 2018 gilt in der Therme Wien wieder das eigene Sommerprogramm samt After-Work-Ticket. Bei Ankündigung von mindestens 25 Grad Tagestemperatur durch die ZAMG reduziert die Therme ihre Preise für die Tageskarten um ca. 25 Prozent. Dann wird ab einem Aufenthalt von 3 Stunden und 25 Minuten der vergünstigte Tarif verrechnet:

Tageskarte Erwachsene mit Kästchen 20 Euro statt 26,40 Euro

Tageskarte Erwachsene mit Kabine 22 Euro statt 28,40 Euro

Tageskarte Mitbenutzer Erwachsene 19 Euro statt 25,40 Euro

Tageskarte Mitbenutzer Kind 13 Euro statt 16,50 Euro

>> Die Gültigkeit des Sommertarifs ist täglich hier ersichtlich

Wer erst nach der Arbeit Zeit hat, die sommerlichen Temperaturen zu genießen, der kann den Tag mit dem After-Work-Ticket ausklingen lassen. Das Abend-Angebot gilt jeweils von Montag bis Freitag, von 18.00 bis 22.00 Uhr.

Da die Therme auch im Sommer bis 22.00 Uhr geöffnet hat, können die Besucher die lauen Sommerabende besonders lange genießen und mit der direkten Anbindung an die U-Bahnlinie U1 ist die Anreise außerdem schnell, staufrei und komfortabel.

