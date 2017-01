Terrorverdächtiger 17-Jähriger verbrachte zwei Wochen in Neuss

In diesem Haus in Neuss wurde der Komplize festgenommen - der 17-Jährige soll ihn dort besucht haben - © APA/dpa/Federico Gambarini

Nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler war der am Freitag in Wien festgenommene 17 Jahre alte Terrorverdächtige im Dezember zwei Wochen zu Besuch bei seinem mutmaßlichen Komplizen in Neuss (Nordrhein-Westfalen).